Транспорт и логистика |

На прошлой неделе вскоре после открытия международной выставки Astana EXPO 2017 в столице Казахстана состоялся форум транспортно-логистической отрасли «Новый Шелковый путь», в котором приняли участие и представители концерна Latvijas dzelzceļš.

Участники форума обсудили развитие системы транспортно-логистических маршрутов в Евразии и глобальную конкурентоспособность в меняющихся экономических обстоятельствах.

Значительная часть дискуссии была посвящена исторической конкуренции морских и сухопутных перевозок в коридоре Восток–Запад. Участники панельной дискуссии обсудили новейшие тенденции на мировых рынках и их влияние на трансконтинентальные маршруты, рассмотрели способы повышения эффективности мультимодальных перевозок и роль сотрудничества в развитии международных транспортных коридоров. В дискуссии приняли участие глава казахстанского Министерства инвестиций и развития, министр внутренних дел страны, посол Китая в Казахстане, а также руководители азербайджанской и грузинской железнодорожных компаний, другие представители отрасли.

В рамках форума эксперты также проанализировали связь между потенциалом экономического развития и моделями развития инфраструктуры, обсудили оптимальные модели развития транспортной инфраструктуры и привлечение частного капитала к проектам развития инфраструктуры. Своим опытом по вкладу частного капитала на этой сессии поделились также предприниматели из Китая и России.

В свою очередь, заключительная часть форума была посвящена взаимному сотрудничеству предприятий транспорта и логистики и развитию мультимодальных перевозок. Особое внимание было обращено на новые вызовы и возможности евразийского региона в связи с маршрутами, следующими на Иран, Турцию и Ближний Восток.

«В рамках форума мы познакомили партнеров по сотрудничеству с Латвийским павильоном на выставке «Astana Expo 2017», получившим положительную оценку гостей. Особый интерес к латвийским портам проявила международная логистическая компания DHL. Также во время мероприятия мы завязали новые контакты с должностными лицами китайской провинции Ченду, расширяющие перспективы сотрудничества в китайском направлении», - отметил председатель правления LDz Loģistika Вернер Лусис