Транспорт и логистика |

Для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества перед началом сезона перевозки зерна президент предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш и председатель правления LDz Loģistika Вернер Лусис встретились с крупнейшими международными и латвийскими предприятиями латвийской зерноводческой отрасли – Linas Agro, кооперативными обществами сельскохозяйственных услуг LATRAPS и VAKS, Baltic Agro и другими участниками рынка.

За последние два года сотрудничество с производителями зерна значительно расширилось, и LDz в течение сезона зерновых перевозок работает, в первую очередь, с латвийскими предпринимателями, подтвердил в начале встречи президент LDz. Он добавил, что LDz не концентрируется только на крупных производителях зерна – важен каждый предприниматель, в том числе и небольшие участники рынка.

Чтобы сотрудничество было как можно эффективнее, Берзиньш призвал производителей зерна оперативно предоставлять всю информацию об ожидаемых объемах перевозок, чтобы LDz, со своей стороны, мог планировать необходимое количество вагонов и загрузку инфраструктуры.

В то же время, для существенного облегчения административной стороны сотрудничества Берзиньш рекомендовал предпринимателям пользоваться услугами агентства «одной остановки», предоставляемыми дочерней компанией LDz – LDz Loģistika, а также предлагаемым LDz электронным документооборотом, что позволит снизить административные расходы предприятий и затраты времени. В свою очередь, Лусис призвал производителей зерна исследовать для реализации своей продукции и китайский рынок, с учетом объемов которого возможны конкурентоспособные цены.

Зернопроизводители со своей стороны высоко оценили сотрудничество, сложившееся за последние два года с LDz, особенно подчеркнув возможность использования услуг агентства «одной остановки», существенно облегчающих будни предпринимательской деятельности.

Предприниматели также выразили пожелания по своевременной доступности вагонов и бесперебойному, без задержек, их продвижению.

В прошлом году по инфраструктуре LDz в целом было перевезено 1,67 млн тонн зерна. Наибольший объем перевозок наблюдался в августе и сентябре, когда он составил более 0,5 млн тонн. Примерно столько же зерна было перевезено по железной дороге за первые 5 месяцев этого года.