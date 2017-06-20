Транспорт и логистика |

Железнодорожный маршрут из Китая в Европу имеет большие перспективы. Уверенность в этом высказал председатель правления предприятия GEFCO Baltic Мартинас Кершис.

"Я уверен, что этот маршрут, в том числе его ответвление через Ригу, имеет будущее; что объем перевезенных грузов будет увеличиваться не только в ближайшее десятилетие, но и позже, и что товары пойдут не только из Китая в европейские страны, но и в обратном направлении", - отметил Кершис.

Он также заметил, что грузооборот непрерывно растет.

"Через станцию Брест за первые 4 месяца года в обоих направлениях проследовали 600 составов, а это уже достойное внимания число. В ситуации, когда грузооборот растет, появляются возможности для всё новых игроков, в том числе портов, железнодорожных предприятий и логистических компаний из Балтии и Латвии, желающих найти свое место на длинном транзитном пути", - сказал Кершис.

Он напомнил, что предприятие GEFCO Baltic уже укомплектовало и в сотрудничестве с предприятием Transkonteiner, Латвийской железной дорогой и Рижским портом отправило два контейнерных поезда в Китай.

"В настоящее время нет никаких технических проблем по продолжению уже начатого. Конечно, существуют моменты, которые следует сгладить, чтобы поезда как можно скорее преодолевали путь до Китая, поскольку для грузовладельцев зачастую бывает важен каждый час", - отметил Кершис.

По его словам, чтобы транзит из Китая в Европу, главным образом в Скандинавию, стал регулярным, необходим достаточно большой товаропоток в обоих направлениях.

"Желательно наличие нескольких владельцев так называемых «якорных» грузов. Следует признать, что латвийская инфраструктура готова принимать, обрабатывать и отправлять поезда в обоих направлениях – как в Китай, так и из него. Логистика никогда не идет впереди грузов. Однако я полагаю, что у нас, как крупной логистической компании, достаточно много аргументов, чтобы убедить грузовладельцев в возможностях и преимуществах Рижского коридора. Мы готовы и улаживать таможенные процедуры, и организовывать перевалку грузов, и проводить смену локомотивов, а также оказывать другие необходимые услуги на всем пути следования поезда вплоть до конечного пункта", - сказал Кершис.

При этом он подчеркнул, что Китай – не единственный партнер на будущее.

"Уже сейчас мы успешно сотрудничаем с государствами Центральной Азии, например, с Узбекистаном и Казахстаном. Нельзя забывать и про Иран – это перспективный рынок, также находящийся в поле зрения GEFCO. Однако время покажет, будет ли достаточно много товаров, чтобы вести их также через страны Балтии и Латвию", - заключил Кершис.