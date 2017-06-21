Транспорт и логистика |

Министр сообщения Улдис Аугулис во время встречи с министром транспорта, связи и технологий Азербайджана Рамином Гулузаде обсудил возможности углубления сотрудничества обеих стран в сферах транзита, авиации и связи, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Аугулис отметил, что Латвия видит потенциал для укрепления сотрудничества с Азербайджаном по трем важнейшим направлениям - развитие евразийского транспортного коридора, авиация и отрасль связи.

Латвия в последние годы активно участвовала в развитии евразийских железнодорожных перевозок. В прошлом году был успешно организован контейнерный поезд из Китая в Латвию, а в этом году начаты перевозки из Латвии в Китай.

"Считаю, что в этом контексте мы можем существенно укрепить наше сотрудничество с Азербайджаном, развивая железнодорожные соединения, поскольку через Азербайджан проходят и международный транспортный коридор Север-Юг, и коридор Европа-Кавказ-Азия, который является частью Нового Шелкового пути. В свою очередь развитие коридора Север-Юг предусматривает железнодорожное сообщение между Ираном, Индией и странами Балтии", - отметил министр. Говоря о сотрудничестве в сфере авиации, Аугулис выразил удовлетворение тем, что латвийская авиакомпания "airBaltic" в сотрудничестве с "Azerbaijan Airlines" в летний сезон выполняет рейсы в Баку дважды в неделю. Латвия готова сотрудничать с Азербайджаном и искать новые решения и возможности для увеличения пассажирских и грузовых транзитных перевозок, отметил министр.