Транспорт и логистика |

Одним из популярнейших объектов экспозиции в Латвийском павильоне проходящей в Казахстане международной выставки Astana EXPO 2017 является прототип представленного Латвийской железной дорогой водородного локомотива Hyloco.

Неподдельный интерес вызывает и видео виртуальной реальности, отображающее природу и города Латвии.

В среднем за неделю Латвийский павильон посещают порядка 10 000 человек, и примерно 40% из них прежде всего направляются осмотреть прототип водородного локомотива, тогда как еще 15% посетителей детальным осмотром локомотива завершают свой визит.

Любой посетитель Латвийского павильона может не только осмотреть прототип, но и воспользоваться возможностями дополненной реальности, чтобы исследовать его более подробно.

Посетители, интересующиеся водородным локомотивом, по большей части связаны с отраслью железнодорожного транспорта, представляют государственные учреждения и средства массовой информации. Их интересуют технические возможности водородного локомотива – развиваемая скорость, грузоподъемность и потенциал при обеспечении пассажирского сообщения, а также экономическая отдача.

Выставка Astana EXPO 2017 проходит с 10 июня по 10 сентября. Ее ведущим мотивом является Future Energy, или "Энергия будущего", который включает в себя как инновации, так и перспективы и направления будущего развития. В свете подобного мотива Латвийская железная дорога говорит на выставке как о направлениях логистики в Евразийском регионе, так и о новых технологических решениях.