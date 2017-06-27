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Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) является самым эффективным содержателем инфраструктуры в Балтии и одним из наиболее эффективных по Европе в целом, отметил в интервью газете Diena вице-президент LDz Айвар Стракшас.

LDz имеет наименьшие издержки в расчете на 1 км развернутого пути, одновременно обеспечивая высокое качество инфраструктуры. В сущности, LDz способно поддерживать инфраструктуру высокого качества при затратах, которые на 37% меньше, чем в Литве, и на неполные 20% меньше, чем в Эстонии.

Стракшас также добавил, что LDz относится к тем редким в Европе управляющим инфраструктурой, которые обеспечивают свою хозяйственную деятельность без поддержки государства.

Говоря о стоимости услуг для клиентов, вице-президент поясняет, что ее образуют, по меньшей мере, три компонента, возможности регулирования которых на государственном уровне различны. Первый представляет собой плату за использование железнодорожной инфраструктуры публичного пользования, которая рассчитывается в соответствии с утвержденной Регулятором методикой и которая позволяет управляющему инфраструктурой содержать пути, станции, подъездные пути и другую инфраструктуру на определенном качественном уровне, отвечающем потребностям народного хозяйства.

"В Латвии нам удается делать это с наименьшими затратами на 1 км пути. Это те расходы на инфраструктуру, на которые влияют инфляция и рост оплаты труда, а с другой стороны – объем перевозок. А именно, если объемы перевозок падают, то расходы на 1 единицу увеличиваются", – указывает Стракшас, добавляя при этом, что в расчет платы за железнодорожную инфраструктуру включается и оплата труда, и связанные с ней социальные выплаты, так как отрасли железнодорожных грузовых перевозок, чтобы гарантировать безопасность перевозок и людей, требуются высококвалифицированные специалисты.

Вторым важным компонентом затрат является тариф железнодорожного перевозчика, устанавливаемый по рыночным принципам каждым отдельным перевозчиком в зависимости от собственных затрат на горючее, амортизацию, персонал и других расходов.

При этом любой клиент может выбирать перевозчика, предлагающего ему наиболее выгодные условия. Третий фактор – это другие связанные с грузовыми перевозками услуги, например, услуги терминалов, портовые выплаты, морские перевозки. Клиент, или владелец груза, разумеется, оценивает взаимосвязь всех этих затрат, а также качество и согласованность всех включенных услуг.

Айвар Стракшас в интервью также указывает, что за последние 10 лет в инфраструктуру Латвийской железной дороги в целом был инвестирован примерно 1 млрд евро – это финансирование было использовано как для обновления существующей инфраструктуры, так и для реализации новых проектов развития.

К тому же большинство проектов было реализовано с привлечением финансовых средств из фондов Европейского союза, что позволило повысить конкурентоспособность LDz, не возлагая в то же время эти затраты на плечи участников рынка.