Транспорт и логистика |

На прошлой неделе на встрече с азербайджанским министром транспорта, коммуникации и технологий Рамином Гулузаде министр сообщений Латвии Улдис Аугулис обсудил возможности развития железнодорожного сообщения между Латвией и Азербайджаном.

В ходе переговоров министр упомянул три потенциальных направления для развития сотрудничества с Азербайджаном – развитие Евразийских транспортных коридоров, авиацию и отрасль связи.

По поводу железнодорожных перевозок было подчеркнуто, что за последние годы у Латвии в этой сфере сложилось особенно успешное сотрудничество в рамках транзитного коридора Восток–Запад.

Например, в прошлом году был успешно организован контейнерный поезд из Китая в Латвию, тогда как в этом году начаты уже и перевозки из Латвии в Китай.

Укрепление сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок имеет важное значение, так как территорию Азербайджана пересекает как международный транспортный коридор Север–Юг, так и коридор Европа–Кавказ–Азия, являющийся частью Нового Шелкового пути. В свою очередь, развитие коридора Север–Юг предусматривает создание железнодорожного маршрута между Ираном, Индией и странами Балтии, отметил Аугулис.

В заключение встречи стороны признали, что цели обоих государств в сферах транспорта, логистики и связи близки, что также способствует расширению дальнейшего сотрудничества в рамках развития евразийского транспортного сектора.