Латвия обсудила с Азербайджаном возможность железнодорожного сообщения
На прошлой неделе на встрече с азербайджанским министром транспорта, коммуникации и технологий Рамином Гулузаде министр сообщений Латвии Улдис Аугулис обсудил возможности развития железнодорожного сообщения между Латвией и Азербайджаном.
В ходе переговоров министр упомянул три потенциальных направления для развития сотрудничества с Азербайджаном – развитие Евразийских транспортных коридоров, авиацию и отрасль связи.
По поводу железнодорожных перевозок было подчеркнуто, что за последние годы у Латвии в этой сфере сложилось особенно успешное сотрудничество в рамках транзитного коридора Восток–Запад.
Например, в прошлом году был успешно организован контейнерный поезд из Китая в Латвию, тогда как в этом году начаты уже и перевозки из Латвии в Китай.
Укрепление сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок имеет важное значение, так как территорию Азербайджана пересекает как международный транспортный коридор Север–Юг, так и коридор Европа–Кавказ–Азия, являющийся частью Нового Шелкового пути. В свою очередь, развитие коридора Север–Юг предусматривает создание железнодорожного маршрута между Ираном, Индией и странами Балтии, отметил Аугулис.
В заключение встречи стороны признали, что цели обоих государств в сферах транспорта, логистики и связи близки, что также способствует расширению дальнейшего сотрудничества в рамках развития евразийского транспортного сектора.