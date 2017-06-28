Транспорт и логистика |

Экспортеры из Балтийских и Северных стран теперь смогут использовать быстрые, дешевые и надежные логистические соединения с рынком Китая, которые обеспечивает сотрудничество между предприятием Latvijas dzelzceļš и одного из лидера мирового логистического рынка DHL Global Forwarding.

Сегодня между двумя компаниями был подписан меморандум, согласно которому они сконцентрируются на мультимодальном железнодорожном сообщении между Китаем и Латвией, в том числе обеспечат грузовые перевозки.

"До этого лишь немногие Балтийские и Северные страны имели возможность использовать большие торговые возможности, которые предлагает Китай и Азиатский и Тихоокеанский регионы в целом. С 2011 по 2015 годы экспорт этих двух регионов составлял только 0,7% от китайского импорта. Теперь же Китай запрашивает намного больше товаров из-за рубежа, в том числе продукты, текстиль и фармацевские товары", - отметил исполнительный директор DHL Global Forwarding Greater China Стив Хуанг.

"DHL является одним из ведущих предприятий, предлагающим возможности, которые инициатива "Один ремень, одна дорога" предлагает многим странам, в том числе Северным, обслуживающим маршрут Шэньчжэнь-Минкс", - отметил в свою очередь председатель правления предприятия Latvijas Dzelzceļš Эдвин Берзиньш.