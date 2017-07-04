Транспорт и логистика |

На прошлой неделе президент предприятия Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш и председатель правления LDz Loģistika Вернер Лусис на встрече с представителями муниципалитета города Ченду (Китай) обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Руководство LDz вместе с представителями своего делового партнера DHL Global Forwarding (Китай) – руководителем сектора услуг с высокой добавленной стоимостью Зафером Энгином и Ху Хаем – встретились с руководителем муниципального бюро порта и логистики Ченду, партийным секретарем Ченом Зонгвеем и его командой.

Во время беседы, длившейся несколько часов, была подчеркнута роль Риги и Латвии в маршруте грузовых перевозок от Ченду до Скандинавии и других стран Европы, а также достигнута договоренность о подписании в ближайшем будущем меморандума о сотрудничестве между LDz и Ченду.

Также на прошлой неделе в Ченду прошла Китайская Международная выставка транспорта и логистики, на которой LDz презентовало предложение Латвийского транзитного коридора. Это одна из наиболее значимых отраслевых выставок в Азии, которая в нынешнем году проходила уже в 17-й раз. На выставку съехались транспортные и логистические предприятия со всего мира, а также их клиенты.

Посетители стенда LDz проявили внимание к созданному в прошлом году маршруту Иу–Рига, а также интересовались доставкой китайских грузов в Европу через Рижский порт. Она могла бы стать альтернативой маршруту через Брест, который сейчас перегружен и задерживает эффективное движение.