Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) и ведущее предприятие по оказанию услуг воздушных, морских и сухопутных грузовых перевозок DHL Global Forwarding на прошлой неделе подписали меморандум о сотрудничестве, приняв на себя обязательства совместными усилиями способствовать торговле между странами Балтии и Китаем.

Подписанный меморандум предусматривает, что оба предприятия сконцентрируются на создании мультимодального железнодорожного сообщения между Китаем и Латвией, в том числе путем организации грузовых перевозок и консолидации своих услуг по созданию центра в Риге. Основанное в рамках меморандума новое сообщение обеспечит гарантированное время транзита, упростит таможенные и перевалочные процедуры для поступающих и отправляемых грузов, а также поддержит более эластичные возможности перевозки, например, отправление неполных контейнерных составов.

Существенно, что данный меморандум подписан одновременно с начатой DHL деятельностью на ее новом мультимодальном маршруте Азия–Европа, который посредством железнодорожного транспорта соединяет Шеньжень и Минск. До сих пор DHL подписал аналогичные соглашения также с национальными компаниями железнодорожных услуг в Белоруссии, Ченду и других важных центрах на всем протяжении создаваемого Китаем торгового пути "Один пояс, один путь".

Президент LDz Эдвин Берзиньш подчеркивает, что подписанное соглашение предоставит латвийским предприятиям необходимые эластичность и уверенность в возможности более свободного выхода на рынки Китая и стран Азии, а также укрепит Латвию в качестве стратегического пункта на маршруте инициативы "Один пояс, один путь" в другие страны Европы.

Экономика Латвии и соседних с ней стран растет быстрее, чем экономика остального Европейского союза, поэтому предприятиям этого региона, чтобы продолжать свое расширение, необходимо смотреть на новые рынки, например, Китай, считает исполнительный директор DHL Global Forwarding Greater China Стив Хуан.

Меморандум включает в себя также условия грузовых перевозок с использованием морского и других видов транспорта между Латвией, странами Скандинавии и Объединенным Королевством, а также по доставке грузов воздушным и автомобильным сообщением между крупнейшими городами по всей континентальной Европе.