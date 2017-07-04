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В честь торжественного празднования столетия Латвии в 2018 году и 100-летнего юбилея предприятия «Латвийская железная дорога» (LDz) в 2019 году предстоят перемены Музею истории Латвийской железной дороги, являющемуся одним из крупнейших в Латвии музеев индустриального наследия.

Реализуя планы по расширению музея и развитию территории, LDz на прошлой неделе объявил конкурс эскизов, включающий в себя перестройку находящегося на территории музея исторического здания депо в многофункциональный образовательно-выставочный центр.

В ближайшие пару лет намечено включить построенное в 1868 году здание железнодорожного депо (позднее здесь размещались склады) в общий комплекс музейной застройки в районе бульвара Узварас и улицы Акменю, одновременно обустроив дополнительный заезд на территорию музея со стороны улицы Акменю. В то же время предполагается сохранить аутентичные детали и конструкции существующего здания, по возможности представив их также в интерьере, планировку же сделать функциональной и максимально открытой.

Музей, переживший перемены, будет позиционироваться в качестве открытой среды социальной коммуникации, включенной в окружение новых ближайших культурных и инфраструктурных объектов Задвинья, но не забывающей о своем индустриальном происхождении. Это означает, что в проекте будут сбалансированы исторические аспекты и сегодняшние тенденции стремительного развития в Задвинье, в пейзаже которого появляются ориентированные на молодежь элементы, например, здание Латвийской Национальной библиотеки и Академического центра естественных наук Латвийского университета.

Музей истории Латвийской железной дороги был основан в 1994 году. С 1996 года музей частично располагается на территории станции Рига бывшей железной дороги Рига–Митава, а также занимает бывшее здание ремонтных мастерских этой дороги. Ежегодно музей посещают более 40 тысяч человек, а в результате проекта развития музейной территории круг заинтересованных посетителей предполагается расширить и вовлечь в него все больше новых людей.