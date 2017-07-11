Транспорт и логистика |

На этой неделе в Латвийском павильоне проходящей в Казахстане международной выставки Astana EXPO 2017 проходит Неделя транзита и логистики, в ходе которой эксперты Латвии и других стран поделятся своим опытом и прогнозами по развитию транспортной отрасли в будущем.

В понедельник на конференции «Перспективы глобального транспортного сообщения. Евразийский потенциал» эксперты из Латвии и других стран обсудили глобальные тенденции развития инфраструктуры для создания новых и укрепления существующих евразийских маршрутов, модели межгосударственного сотрудничества в транзитном бизнесе, а также эффективную синергию железнодорожного и морского транспорта в обеспечении глобальных грузовых перевозок.

Существенно, что конференцию открыли президент Латвии Раймонд Вейонис и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, который ранее в течение многих лет руководил Казахстанскими железными дорогами, благодаря чему хорошо знаком с отраслью и ее влиянием на экономику обеих стран и более обширного региона.

12 июля в дискуссии «Развитие контейнерных перевозок на территории Евразии» ожидаются беседы о значении контейнерных перевозок в контексте производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Отраслевые эксперты обсудят перспективы и вызовы, а также взаимосвязи скорости и цены, модели сотрудничества Азии и Европы, а также латвийский потенциал в этом контексте. По актуальным вопросам отрасли выскажут свое мнение представители ООО «LDz Loģistika», ООО «LDz Apsardze», «Riga Container Terminal», «KTZE-Khorgos Gateway», «KTŽ Express», «TransContainer», ассоциации логистических предприятий «Казлогистик» и других организаций.

В то же время, подчеркивая ведущий мотив Astana EXPO 2017 «Энергия будущего», 13 июля состоится дискуссия «Развитие «зеленой экономики» в транспортном секторе». В связи с увеличением роли долгосрочных экологичных услуг актуален вопрос о том, готова ли к нему транспортная отрасль и с какими инициативами она способна выступить.

Эксперты обсудят как выигрыш от «зеленых» инноваций в контексте среды, так и их экономическую ценность. В этой дискуссии о значении дружественного среде мышления для развития транспортной отрасли примет участие член Совета LDz Айгар Лайзанс, тогда как опытом и проектами модернизации LDz поделятся руководитель управления среды LDz Карлис Дрейманис и главный инженер ООО «LDz ritošā sastāva serviss» Федор Михайлов.

LDz представляет на выставке прототип водородного локомотива «HyLoco», вызвавший большой интерес у посетителей мероприятия, о котором также планируется говорить в ходе дискуссии. В свою очередь, эксперты Рижского свободного порта расскажут об уменьшении загрязнения и аспектах защиты среды на своей территории. Своим опытом по охране среды и инновациям в этой сфере поделится также главный инженер Казахстанских железных дорог Батыр Котырев.