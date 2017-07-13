Транспорт и логистика |

Представители логистических компаний Казахстана в среду на дискуссии в рамках проходящей на выставке Astana Expo 2017 Недели транзита и логистики предложили комплектовать в Риге скандинавские грузы для отправки в Китай.

Как отметил директор департамента контейнерных перевозок компании KTZ Express Алмат Каримов, Рига может стать базовым пунктом для комплектации скандинавских грузов для последующей отправки в Китай.

KTZ Express собирается открыть свой офис в ЕС и готова помочь Латвии в отправке грузов в Азию.

Председатель правления предприятия LDz Loģistika Вернер Лусис тоже считает, что Рига - лучший вариант для комплектации скандинавских грузов.

Председатель правления Riga Container Terminal Валдис Андерсонс признал существование проблемы отсутствия грузов и контейнеров для обратной отправки в Азию.

"Цена железнодорожных перевозок сейчас намного выше цены морских перевозок, и клиентов, заинтересованных платить больше за более быструю доставку, не много", - сказал он.

По его словам, терминалы Рижского порта в состоянии обрабатывать вдвое больше контейнеров, чем сейчас.

Замдиректора предприятия TransContainer Дионис Шахбазов назвал большим шагом в содействии перевозкам то, что с 1 мая действует новый унифицированный тариф на перевозки с Забайкальского терминала.

"Проблема в том, что в России предусмотрена почти вдвое большая необходимая длина контейнерного поезда - 71 TEU в отличие от 40 TEU в Китае и Казахстане. Это означает, что для формирования одного состава требуется больше контейнеров. Однако в этом году Россия согласилась сократить обязательную длину поезда до 50 TEU. Необходимо также увеличить скорость контейнерных поездов - пять лет назад она составляла 700 км в день, сейчас - 1200 км в день, а в ближайшее время планируется увеличить ее до 1500 км в день", - сказал он.

Как отметил Шахбазов, поскольку главным торговым партнером Европы является Юго-восточная Азия, в основном Китай, многие предприятия заинтересованы в услугах TransContainer. Грузы отправляются через терминал в Забайкальске и доставляются в Европу за 15-17 дней. Лусис отметил, что еще одним плюсом для заинтересованности клиентов может стать предусмотренный проектом Rail Baltica Саласпилсский центр логистики, где можно будет переваливать грузы на железнодорожную линию с европейской шириной колеи.

Гендиректор центра логистики KTZE - Khorgos Gateway Жаслан Хамзин напомнил о сделанном на днях латвийской стороне предложении создать общий центр логистики на территории зоны "Хоргос-Восточные ворота" на китайско-казахской границе.

Выставка Expo 2017 проходит с 10 июня до 10 сентября 2017 года в Астане.