Транспорт и логистика |

Если в Латвии по примеру предприятия Latvijas dzelzceļš начнут быстрее развивать водородные технологии, это может привлечь в страну большие инвестиции, подчеркнул в четверг на проходящей в рамках выставки Astana Expo 2017 дискуссии о зеленой экономике президент российской компании по производству водорода GTL Рафис Кадыров.

"То, что Latvijas dzelzceļš начало разрабатывать свой водородный локомотив, интересно для многих компаний. Внедрение этих технологий обязательно привлечет инвестиции. На этом рынке такая сильная конкуренция, что если бы LDz, например, объявило конкурс на закупку водорода, заявки на него подали бы не меньше 10-15 компаний, которые боролись бы за поставки", - сказал он.

Использование водородных технологий в будущем неизбежно, уверен Кадыров. По его прогнозам, объемы производства водорода к 2030 году достигнут двух триллионов долларов.

Член совета LDz Айгар Лайзанс тоже отметил, что вызовом для мировой экономики в будущем будет обеспечение транспортной системы экологически чистым и возобновляемым энергоресурсом - водородом.

Член правления LDz Айнис Стурманис напомнил, что в Латвии есть участки железной дороги, которые невыгодно электрифицировать, так как они загружены всего на 15-20%, поэтому LDz начало разработку водородного локомотива HyLoco.

Выставка Expo 2017 проходит с 10 июня до 10 сентября 2017 года в Астане.