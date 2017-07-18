Транспорт и логистика |

Латвийская авиакомпания airBaltic в июне этого года перевезла 372 219 пассажиров, что на 23% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это новый рекорд по перевозке пассажиров для июня, сообщили в компании.

В целом за шесть первых месяцев текущего года airBaltic перевезла 1,565 млн пассажиров.

"Это подтверждает, что мы на правильном пути. В первом полугодии мы продемонстрировали второй по величине показатель перевозки пассажиров за все время существования авиакомпании", - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

В первом полугодии компания выполнила 23 461 рейс, что на 13% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В июне авиакомпания выполнила 4 726 рейсов.

Заполняемость самолетов airBaltic в первом полугодии этого года достигла 73,5% - это лучший показатель за всю более чем 20-летнюю историю авиакомпании. В июне заполняемость составила 83,1%.