Транспорт и логистика |

На прошлой неделе на состоявшейся в Латвийском павильоне выставки Astana EXPO 2017 дискуссии о будущем контейнерных перевозок в Евразии были представлены существующие и запланированные на будущее маршруты грузовых поездов между Азией и Европой, потенциал которых постоянно растет.

Открывая дискуссию, председатель правления дочернего предприятия Латвийской железной дороги LDz Loģistika Вернер Лусис познакомил с предлагаемыми предприятием маршрутами перевозки контейнерных грузов.

"В этом году мы организовали тестовый железнодорожный рейс для грузов, прибывших в Ригу из Дуйсбургского порта и далее через Достык в Казахстане отправленных в китайский Кашгар. В сотрудничестве с Казахстанскими железными дорогами контейнерным поездом "Балтика-Транзит" регулярно доставляем товары в страны Средней Азии; одновременно расширяем маршрут поезда ЗУБР, а также налаживаем новое сообщение с Китаем. На днях мы получили предложение для Латвии принять участие в развитии терминала в будущем логистическом узле Хоргос на казахстанско-китайской границе, что откроет новые возможности и потенциал для развития", – рассказал Лусис.

Одной из актуальных проблем в секторе контейнерных перевозок является организация обратного сообщения в Азию, у которой в настоящее время нет быстрого решения, признал директор "КТЖ Экспресс" по контейнерным перевозкам А.Каримов.

В то же время он сообщил, что предприятие планирует открыть свое представительство в Европе, а также готово к развитию различных видов сотрудничества с Латвией, что могло бы способствовать увеличению объема грузовых перевозок. Он также указал, что в настоящее время в Польше идет ремонт путей в направлении от Бреста до Дуйсбурга, в результате чего сейчас особенно остро чувствуется дефицит подвижного состава и задержки в обеспечении контейнерных перевозок, а это заставляет рассматривать новые возможности и альтернативы.

Председатель правления дочернего предприятия Latvijas dzelzceļš LDz Apsardze Арнис Мацулевич в ходе дискуссии высказал мнение о том, что при перевозке грузов с высокой добавленной стоимостью качественная охрана необходима. В некотором роде она делает услугу дороже, однако постепенно эти услуги становятся всё эффективнее и доступнее. На данный момент LDz Apsardze в сотрудничестве со своими зарубежными партнерами способно обеспечивать охрану грузов на всем протяжении маршрута – не только по территории Латвии.

В свою очередь, председатель правления работающего в Рижском свободном порту предприятия Riga Container Terminal Валдис Андерсонс обрисовал один из вызовов будущего: с увеличением объема контейнерных перевозок придется решать проблему дефицита контейнеров, учитывая тот факт, что закупка новых контейнеров может повысить общую стоимость перевозки.

"Общий объем увеличивается, однако нет равномерного потока в обоих направлениях, и это порождает сложности, особенно в скорости оборота контейнеров", – отмечает Андерсонс.

Становятся необходимыми инвестиции в приобретение новых контейнеров, что увеличивает плату за перевозки, и не все клиенты готовы платить больше за более быструю доставку грузов, поэтому необходимо более тесное сотрудничество с партнерами, добавил он.

Участники дискуссии были единодушны в том, что необходимо развивать общее сотрудничество и способствовать появлению новых совместных проектов, чтобы успешнее привлекать контейнерные грузы к железнодорожным перевозкам.