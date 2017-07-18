Транспорт и логистика |

Реализуя проект водородного локомотива, предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) и Латвия в целом могут стать лидерами внедрения водородных технологий в сфере железнодорожного транспорта. На прошлой неделе эксперты транспортного сектора отметили этот факт в ходе дискуссии, организованной LDz на выставке Astana EXPO 2017.

Интеграция экологичных решений в народное хозяйство, в том числе на железной дороге, является весьма актуальной, ибо Латвия уже определила себе задачу стать наиболее "зеленым" государством в мире, подчеркивает вице-президент LDz Айнис Стурманис.

Он отмечает, что многие страны все чаще выбирают дружественный среде транспорт как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. LDz в будущем может развиваться в нескольких направлениях, в том числе путем электрификации, однако провести ее повсюду невозможно, поэтому параллельно идет работа над проектом водородного локомотива, прототип которого можно увидеть в Латвийском павильоне Astana EXPO 2017.

"Сейчас мы работаем над созданием, насколько нам известно, первого в мире маневрового водородного локомотива", сообщил Стурманис.

Познакомив присутствующим с разрабатываемым совместно с LDz проектом водородного маневрового локомотива, председатель правления Латвийской водородной ассоциации Айвар Стариков пояснил, что водород является не энергоресурсом, а носителем энергии, что позволяет использовать его особенно эффективно.

"Мы не единственные, кто смотрит в этом направлении. Например, предприятие ALSTOM в марте этого года приступило к тестированию пассажирского поезда, работающего на водороде, а Латвия, внедрив водородный локомотив для транспортировки грузов, имеет возможность стать одним из лидеров в этой области", — поделился планами производства водородного локомотива Стариков.

Главный инженер предприятия LDz Ritošā sastāva serviss Федор Михайлов рассказал участникам дискуссии о работе, проделанной LDz в ходе реализации нескольких связанных со средой проектов.

Предприятие уже несколько лет занимается очисткой среды в исторически сложившихся местах загрязнений возле цехов экипировки тепловозов, а также на ремонтных участках, где десятилетиями систематически происходили утечки масла и других веществ. В свою очередь, в настоящее время, после модернизации нескольких маневровых и магистральных тепловозов, значительно снизились расход горючего и объем обязательного ТО, а также количество выбросов CO2.

Представленный на Astana EXPO 2017 прототип водородного локомотива Hyloco был изготовлен для демонстрации новейших технологий в этой сфере. Благодаря дополнительным возможностям визуализации каждый посетитель Латвийского павильона может детально изучить принцип деятельности этого локомотива. Потенциал данного проекта на прошлой неделе высоко оценили и представители Казахстанской железной дороги, участвовавшие в организованной LDz дискуссии.

При использовании локомотива, работающего на водороде, тяговую мощь планируется обеспечивать с помощью аккумуляторных батарей 250 кВт-ч и гибридной системы водородного топливного элемента мощностью порядка 400 кВт, тогда как система резервуаров для хранения водорода в количестве 120 кг при максимальной нагрузке обеспечит не менее 20 часов непрерывной работы между заправками. Для запуска локомотива его с помощью высокого давления заправляют водородом, который из баллонов направляется в топливные ячейки, где, смешиваясь и вступая в реакцию с воздухом, преобразуется в электричество и воду. Далее электричество из ячеек попадает в специальную систему, по мере необходимости регулирующую подачу электричества – либо сразу на электромоторы, либо на батареи.