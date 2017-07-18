Транспорт и логистика |

Дочернее предприятие Латвийской железной дороги LDz Loģistika за первое полугодие нынешнего года перевезло на 29% грузов больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года, подтвердив таким образом увеличение потенциала в данном сегменте грузовых перевозок.

Всего маршрутами контейнерных поездов "ЗУБР" и "Балтика-Транзит", а также первым испытательным рейсом из Рижского порта до города Кашгар на западе Китая было перевезено 6764 20-футовых контейнера.

"Понимая, что этот растущий сегмент рынка пользуется всё большим спросом со стороны клиентов, что подтверждает и организованная нами на прошлой неделе в столице Казахстана Астане дискуссия о развитии контейнерных перевозок, сейчас мы особенно концентрируемся именно на этом направлении работы. В июне мы подписали договор с компанией DHL Global Forwarding, открывающий новые возможности развития контейнерных перевозок, а сейчас идет активная работа с партнерами из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и Германии над дальнейшим развитием этого сегмента, — подчеркивает председатель правления LDz Loģistika Вернер Лусис.

В то же время предприятие, как и другие участники рынка, продолжает работать с традиционными группами грузов. Всего таким образом за первое полугодие 2017 года по инфраструктуре ГАО Latvijas dzelzceļš перевозчики транспортировали 24,2 млн.т грузов, что на 1,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2016 года. Наряду с деятельностью LDz Loģistika в сегменте контейнерных перевозок заметное развитие переживает сектор внутренних перевозок, в котором ожидается и дальнейший подъем, так как на прошлой неделе LDz Loģistika приступила к активной сезонной работе с перевозчиками зерна – у них наибольшая активность ожидается к концу лета.

При этом в секторе морского транзита за первое полугодие было перевезено 20,2 млн.т грузов, что на 406 600 тонн, или 2% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Сухопутным же транзитом перевезено 1,7 млн.т грузов, что на 127% больше, чем за аналогичный период годом ранее.