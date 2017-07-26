Транспорт и логистика |

Слева направо: директор RTSB Артур Балард, президент Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш, исполнительный директор DHL Global Forwarding Greater China Стив Хуан, владелец RTSB Валерий Балард.

Новый немецкий партнер LDz представлен в России, Китае, Монголии, Турции, Казахстане и других государствах Евразии. Договор о сотрудничестве касается развития контейнерных перевозок на маршруте Китай – Северная Европа. Предполагается создание нового мультимодального маршрута через Рижский порты Скандинавию и Великобританию.

«RTSB в сфере логистики работает уже долгие годы и хорошо знает нужды как Европы, так и Азии в обеспечении эффективного и качественного сервиса перевозки. Я признателен компании LDz Loģistika за то, что они в короткие сроки смогли создать такое тесное сотрудничество с лидерами отрасли. Сейчас на только постепенно растет растет объем железнодорожных грузоперевозок из Китая в Белоруссию, но вместе с белорусскими коллегами мы работаем над развитием нового транспортного узла, который свяжет Минск и Ригу. И сотрудничество с ведущими операторами позволит привлечь растущий объем грузов на этот маршрут», - рассказал президент LDz Эдвин Берзиньш.

«Мы представлены в Латвии уже многие годы, и у нас было оспешное сотрудничество в Латвии на железной дороги и в портах. На сегодня в Латвии – самая развитая инфраструктура в регионе, которая дает возможность эффективно и оперативно транспортировать грузы из Китая в Европу. Договор с LDz Loģistika позволит развивать дальше это сотрудничество», - заявил владелец RTSB Валерий Балард.

По мнению председателя правления LDz Loģistika Вернера Лусиса, контейнерный перевозки сейчас – стремительно растущий сегмент рынка, в котором все большую роль играют сухопутные перевозки по железной дороге.

«Заключенные в этом году договоры о сотрудничестве с RTSB и DHL Global Forwarding обеспечивают Латвии возможности не только включиться в существующие маршруты, но и участвовать в разработке новых маршрутов, интересных всем участникам рынка. И одно из наиболее интересных направлений связано с соединением Азии с Северной Европой», - считает Вернер Лусис.

Перспективы развития контейнерных перевозок четко обозначили результаты работы LDz Loģistika за первые шести месяцев 2017 года: прирост объемов перевозимых грузов составил 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.