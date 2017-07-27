Транспорт и логистика |

14 сентября ежегодная конференция, организуемая предприятием Latvijas dzelzceļš в Риге, станет мировым эпицентром новейших тенденций в транспорте и логистике. В ней примут участие лидеры отрасли из Китая, Индии, Германии, России, Белоруссии, Швейцарии и Латвии.

Мероприятие пройдет уже в четвертый раз и в ней примут участие как аналитики отрасли, так и лидеры в развитии перевозок. В том числе, в конференции примут участие DHL Global Forwarding, индийские федерации грузовых перевозок, китайско-белорусский индустриальный парк "Большой камень" и другие лидеры международного рынка логистики.

Латвия считается выгодным узлом в логистике, принимая и перенаправляя груз во все направления. Она служит связующим звеном между Балтийским и Черным морями, а также, является частью международного транспортного коридора Север-Юг.