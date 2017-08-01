Транспорт и логистика |

Проект развития Даугавпилсского аэропорта планируется заморозить, и нового руководителя аэропорта искать не будут, сообщил на пресс-конференции председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш.

"Аэропорт, без сомнения, является важным объектом развития города, но ни на один из трех сценариев развития, которые обошлись бы соответственно в 24 млн евро, 9,5 млн евро и 2 млн евро, у самоуправления пока нет средств", - сказал он.

Мэр добавил, что аэропорт не является основным приоритетом развития Даугавпилса, и так будет до момента, пока не возникнет возможность привлечь для его развития частный капитал, средства ЕС или государственного бюджета. Приоритетом самоуправления являются сейчас социальные проекты.