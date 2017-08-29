LDz возьмется за модернизацию дизельных локомотивов (1)
Концерн Latvijas dzelzceļš (LDZ) и Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank) на прошлой неделе подписали договор о предоставлении финансирования в размере 22,8 миллиона евро для модернизации дизельных локомотивов 2M62UM.
Договор, действующий в течение следующих 12 лет, предусматривает финансирование для ремонта и обновления двигателей, электрооборудования и других компонентов дизельных локомотивов.
Модернизация, которая будет проводиться в соответствии со стандартом Euro III A, позволит продлить срок службы локомотивов на 30 лет.
"Модернизация дизельных локомотивов, начатая в 2015 году, – один из важнейших проектов концерна, реализация которого позволит усовершенствовать подвижной состав, увеличить его мощность, экономичность и уменьшить неблагоприятное влияние на окружающую среду. Мы рады тому, что хорошо известные международные финансовые учреждения доверяют нам, оказывают поддержку, видя перспективу в реализации наших проектов", – отмечает вице-президент LDz Айварс Стракшас.
В результате модернизации дизельных локомотивов их рабочая мощность возрастет на 50%, а расход топлива сократится на 17%. Благодаря уменьшению расхода топлива, количество выбросов CO2 может снизиться до 15 000 тонн в год. В результате этих усовершенствований перевозчики и их клиенты сократят свои расходы на перевозки.
Модернизация магистральных дизельных локомотивов, осуществляемая LDz Ritošā sastāva serviss, дочерней компанией концерна LDz, продолжится до 2018 года. Проект предусматривает модернизацию 14 дизельных локомотивов.
Знаем, плавали! Очередная модернизация внешнего вида!