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Концерн Latvijas dzelzceļš (LDZ) и Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank) на прошлой неделе подписали договор о предоставлении финансирования в размере 22,8 миллиона евро для модернизации дизельных локомотивов 2M62UM.

Договор, действующий в течение следующих 12 лет, предусматривает финансирование для ремонта и обновления двигателей, электрооборудования и других компонентов дизельных локомотивов.

Модернизация, которая будет проводиться в соответствии со стандартом Euro III A, позволит продлить срок службы локомотивов на 30 лет.

"Модернизация дизельных локомотивов, начатая в 2015 году, – один из важнейших проектов концерна, реализация которого позволит усовершенствовать подвижной состав, увеличить его мощность, экономичность и уменьшить неблагоприятное влияние на окружающую среду. Мы рады тому, что хорошо известные международные финансовые учреждения доверяют нам, оказывают поддержку, видя перспективу в реализации наших проектов", – отмечает вице-президент LDz Айварс Стракшас.

В результате модернизации дизельных локомотивов их рабочая мощность возрастет на 50%, а расход топлива сократится на 17%. Благодаря уменьшению расхода топлива, количество выбросов CO2 может снизиться до 15 000 тонн в год. В результате этих усовершенствований перевозчики и их клиенты сократят свои расходы на перевозки.

Модернизация магистральных дизельных локомотивов, осуществляемая LDz Ritošā sastāva serviss, дочерней компанией концерна LDz, продолжится до 2018 года. Проект предусматривает модернизацию 14 дизельных локомотивов.