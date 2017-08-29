Транспорт и логистика |

В первые шесть месяцев этого года концерн Latvijas dzelzceļš, ГАО (LDz) достиг стабильных финансовых показателей, увеличив оборот и прибыль по сравнению с первым полугодием 2016 года. По традиции показатели деятельности предприятия в начале года выше, чем во втором полугодии, когда в ремонтные работы на объектах инфраструктуры вкладывается больше средств.

Оборот общества капитала достиг 97,29 миллиона евро, на 0,5 миллиона евро превысив показатель прошлого года, а прибыль по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилась на 5,41 миллиона евро, достигнув 7,89 миллиона евро. При этом предприятие в настоящее время приступило к реализации нескольких проектов модернизации Рижского и Даугавпилсского железнодорожных узлов, что потребует в целом от LDz софинансирования в размере 16 миллионов евро.

В первом полугодии концерн LDz активно работал над освоением новых рынков с намерением расширить географию перевозок в регионе Евразии. В то же время созданы маршруты грузоперевозок в направлении Китая и обратном направлении, проведены первые перевозки в обоих направлениях, совместно с перевозчиками партнерских стран ведется работа над созданием новых маршрутов, концерн принимает участие в развитии транспортного коридора "Север-Юг", призванного обеспечить транспортную связь с Индией и Ираном.

В целях укрепления сотрудничества и поддержания постоянной информационной связи с важными для Латвии целевыми рынками концерн LDz в январе этого года открыл постоянное представительство в столице Белоруссии, Минске. Таким образом, LDz в настоящее время имеет два зарубежных представительства – в Минске и Москве.

Одновременно LDz продолжает работать над укреплением отношений с партнерами из соседних стран, а также над развитием альтернативных направлений деятельности, в частности, над обеспечением комбинированных грузоперевозок. В целях стимулирования развития железнодорожной отрасли в Латвии LDz продолжает участвовать в законодательных инициативах в транспортной сфере, выдвигая в качестве приоритета создание модели финансирования устойчивого развития инфраструктуры железной дороги.

Значительные результаты в первый год деятельности в новом юридическом статусе показала дочерняя компания LDz – LDz Loģistika. Ее оборот в первом полугодии достиг 14,88 миллиона евро, что на 9,27 миллиона евро (на 165,38%) больше, чем в соответствующий период прошлого года. При этом прибыль компании достигла 173 тысяч евро, что на 100 тысяч евро больше, чем в первой половине 2016 года.

Росту прибыли способствовала и компания LDz Ritošā sastāva serviss, завершившая первое полугодие с прибылью в 2,11 миллиона евро, что на 573 тысяч евро больше, чем в соответствующий период прошлого года. Между тем оборот компании составил 33,98 миллиона евро, что на 0,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Дополнительные доходы предприятию принесли ремонтные работы: ремонт вагонных депо выполнен в объеме, на 21,7% большем по сравнению с тем же периодом прошлого года , а ремонт вагонов, находящихся в частной собственности, – в объеме, на 45% превышающем показатель первого полугодия 2016 года.

Дочерняя компания LDz Cargo в первое полугодие сосредоточила свою деятельность на сегменте перевозок, имеющих наиболее важное значение для народного хозяйства. Компания осуществляет на территории Латвии перевозки более 70% всего объема грузов, которые в первом полугодии составили 24,36 миллиона тонн.

Причем LDz Cargo – единственный грузоперевозчик, занимающийся значительными для развития народного хозяйства Латвии внутренними перевозками, объем которых постепенно растет. Компания LDz Cargo в первом полугодии достигла оборота в 127,92 миллиона евро, что на 17 миллионов евро (11,7%) меньше, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Прибыль после уплаты налогов составила 3,46 миллиона евро, что на 5,22 миллиона евро меньше, чем в первые шесть месяцев 2016 года.