Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) разработало среднесрочную стратегию деятельности на 2017-2022 годы, которую в прошлую пятницу утвердил совет LDz.

В качестве главных целей в стратегии подчеркнуто оказание услуг, ориентированных на клиента, повышение безопасности железнодорожного сообщения, эффективное управление процессами, обеспечение финансового баланса и развитие профессионального человеческого капитала.

В соответствии с утвержденной стратегией видение LDz – стать одним из предприятий, наилучшим образом управляемых в стране, которое является стабильным, устойчивым и надежным партнером в отрасли с большим опытом и стабильными позициями на рынке, которое обеспечивает конкурентоспособные услуги и эффективное управление железнодорожной инфраструктурой.

Чтобы реализовать это, в документе определено несколько стратегических целей: предлагать услуги, ориентированные на клиентов, способствовать надежности транспорта и безопасности транспортного сообщения, внедрить эффективное управление процессами, достигнуть финансового баланса и рентабельности, а также развивать компетентный и профессиональный человеческий капитал.

Чтобы обеспечить конкурентоспособность с другими участниками рынка, LDz планирует максимально интегрировать решения информационных технологий и технологий информационных коммуникаций на этапах руководства, оказания услуг и производства. Стратегическое развитие также будет основано на доступности и качестве услуги в переменчивых условиях рыночной и обостренной конкуренции и более тесную интеграцию с другими участниками рынка.

Утвержденная советом LDz стратегия будет подана в Министерство сообщения и Центр надведомственной координации для дачи заключения. Документ подготовлен с учетом статьи 57 Закона об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица и, учитывая стратегию развития направлений коммерческой деятельности LDz, процессов руководства и зависимых Обществ на период времени до 2030 года.

Разработанная стратегия будет подана в Кабинет министров, чтобы он разрешил определить в стратегии другую долю прибыли, выплачиваемую в качестве дивидендов (будет подана инициатива определить в размере 0% от прогнозируемой чистой прибыли). Затем правление LDz рассмотрит, и совет утвердит среднесрочную стратегию деятельности на 2017-2022 года в ее окончательной редакции.

Утверждение среднесрочной стратегии деятельности – одно из важнейших решений, которое принял начавший свою работу в августе прошлого года совет LDz. Одновременно оно является последним решением, которое совет принимает в прежнем составе, поскольку председатель совета Ансис Зелтыньш, который был утвержден управляющим Рижского Свободного порта, с 28 августа прекращает свою работу в совете LDz.

До назначения нового председателя совета совет LDz будет работать в составе двух человек – работу в нем продолжают члены совета Айгарс Лайзанс и Роджерс Янис Григулис.

Прежний председатель совета LDz Ансис Зелтыньш отметил, что предприятие играет огромную роль в экономике и находится на этапе больших перемен.

"Год работая в совете Latvijas dzelzceļš, я убедился в том, что это предприятие играет огромную роль в экономике и, хотя сейчас оно находится на этапе больших перемен и вызовов, руководство предприятия полно решимости и действует в целях удержания текущих позиций и нахождения новых решений для долгосрочного развития. Свою дальнейшую деятельность в настоящий момент планирую сконцентрировать на развитии Рижского Свободного порта, и я уверен в результативном и активном сотрудничестве с Latvijas dzelzceļu и в дальнейшем", - подчеркнул Зелтыньш.

Министерство сообщения получило заявление А.Зелтыньша об оставлении должности.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Джинета Иннуса прокомментировала ситуацию и подчеркнула, что и в дальнейшем будут приниматься только верные решения.

"Я очень высоко оцениваю работу прежнего совета Latvijas dzelzceļš, которая позволила намного подробнее и точнее подготовить среднесрочную стратеги деятельности предприятия и руководству предприятия посмотреть на его работу с другого аспекта. Одновременно, желая успехов прежнему председателю совета в его дальнейшей деятельности, хочу подчеркнуть, что совет Latvijas dzelzceļa продолжает работу и профессионализм и опыт членов совета позволит принимать самые взвешенные решения и в дальнейшем", - сказала Иннуса.

Взаимопонимание и конструктивное сотрудничество с советом подчеркивает и президент LDz Эдвинс Берзиньш.

По его словам сотрудничество было ценным и помогло планировать среднесрочную и долгосрочную деятельность.

"Работая год вместе с советом, я убедился в том, что это сотрудничество является очень конструктивным и мнение совета и его видение важных вопросов развития предприятия было ценным и помогло планировать среднесрочную и долгосрочную деятельность. На столь же конструктивное сотрудничество я надеюсь и в дальнейшем, одновременно я уверен в том, что результативное сотрудничество в рамках отрасли будет у нас продолжаться и с управляющим Рижского Свободного порта Ансисом Зелтыньшем", - отметил Берзиньш.

Предприятие Latvijas dzelzceļš является управляющим железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и управляющим предприятием концерна Latvijas dzelzceļš.

В концерн входят также шесть дочерних обществ: АО LatRailNet, занимающееся определением платы за инфраструктуру и распределением мощностей железнодорожной инфраструктуры; ООО LDZ CARGO, обеспечивающее железнодорожные грузовые и международные пассажирские перевозки; предприятие по строительству и содержанию инфраструктуры ООО LDZ infrastruktūra; предприятие по ремонту и содержанию подвижного состава ООО LDZ ritošā sastāva serviss; охранное предприятие ООО LDZ apsardze, а также логистическое предприятие ООО LDZ Loģistika.