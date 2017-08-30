Транспорт и логистика |

Фото: Patrīcija Eglīte

Из-за наводнения в Латгале 24 августа было закрыто движение по участку железной дороги между Резекне и Карсавой, которое возобновилось вечером 29 августа.

На прошлой неделе во время осмотра путей сотрудники LDz обнаружили, что многие места на этом участке подмыты водой, в том числе в шести местах общей протяженностью полкилометра дорога вымыта так, что поезда по ней не могли передвигаться.

Больше всего размыло участок длинной 480 метров около руки Ритупе, недалеко от железнодорожной станции Карсавас.

С Весетского карьера привезено 2 000 кубометров грунта, чтобы засыпать вымоины. LDz отмечает, что работы по реконструкции рельсовых путей будут продолжаться до конца октября.