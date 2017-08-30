Транспорт и логистика |

Председателем совета компании Latvijas dzelzceļš (LDz) избран бывший до сих пор членом совета Айгарс Лайзанс, который стал исполнять новые обязанности уже с 29 августа.

Как сообщили в Министерстве сообщения (которое также является акционером LDz), Айгарс Лайзанс согласился выполнять обязанности председателя правления до тех пор, пока не наступит время перевыборов главы совета.

Прежний глава совета LDz Ансис Зелтиньш оставил должность, чтобы в дальнейшем сконцентрироваться на развитии Рижского свободного порта, куда был избран его председателем.

Совет будет продолжать работать в составе двух человек.