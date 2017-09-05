Транспорт и логистика |

На состоявшемся в середине августа заседании латвийско-российской межправительственной комиссии должностные лица обоих государств договорились способствовать непрерывности грузопотоков, что позволяет более оптимистично смотреть на дальнейшее сотрудничество двух стран в области грузовых перевозок.

Это решение имеет большое значение, так как Россия является крупнейшим источником транзитных грузов для логистической отрасли Латвии: из перевезенных в 2016 году по железной дороге 47,8 млн тонн грузов 79,2% были российского происхождения; похожая пропорция наблюдается и в настоящее время.

Достигнутая в ходе заседания комиссии договоренность важна для транзитной отрасли в целом, учитывая тот факт, что Россия развивает и свои порты, инвестируя в них миллионы евро.

Также на заседании межправительственной комиссии было заключено еще одно существенное соглашение – до конца текущего года между Латвией и Россией намечено подписать договор о прямых международных перевозках.

Достигнутые договоренности очень значительны для латвийской стороны, особенно потому, что российская сторона выказала отзывчивость и поддержку сотрудничеству по развитию новых евразийских маршрутов.

Президент ГАО Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш подчеркнул после заседания, что состоявшаяся встреча на политическом уровне подтвердила заинтересованность обеих стран и дает своего рода гарантию безопасности дальнейшему сотрудничеству в сфере транзита, в том числе при совместном развитии евразийских транспортных коридоров и поощрении взаимных грузовых перевозок.