Транспорт и логистика |

Диверсификация грузов – одна из основных задач, включенных в новый план развития Рижского свободного порта, отметил в интервью передаче "Транспорт сегодня, завтра" утвержденный в должности летом этого года новый управляющий портом Ансис Зелтиньш.

Он подчеркнул, что единственной возможностью обеспечить стабильную работу порта в будущем является диверсификация грузов, позволяющая уменьшить зависимость от конкретных рынков сотрудничества и привлечь новые виды грузов. Именно поэтому она и станет одним из главных пунктов нового плана развития порта, разработка которого входит в число приоритетов нового управляющего.

В качестве второго приоритетного пункта этого плана выступает развитие инфраструктуры, чтобы сделать Рижский свободный порт более привлекательным для грузоперевозчиков. По мнению Зелтиньша, порт следует перенести ближе к морю, что облегчит навигацию и ускорит время оборота судов.

Хотя настрой представителей логистической отрасли А.Зелтиньш характеризует как осторожный, определенные надежды появились ввиду состоявшегося этим летом после четырехлетнего перерыва заседания латвийско-российской межправительственной комиссии, на котором достигнута концептуальная договоренность о непрерывности грузовых потоков.