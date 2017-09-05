В должность председателя совета LDz вступил Айгар Лайзанс
Транспорт и логистика | 5 сентября 2017 года, 15:24
На прошлой неделе пост председателя совета ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) занял прежний член Совета Айгар Лайзанс.
Лайзанс был назначен на место прежнего председателя совета LDz Ансиса Зелтиньша, который приступил к работе в должности управляющего Рижским свободным портом. Совет LDz продолжит свою работу в составе двух человек.
Лайзанс отмечает, что и в новой должности он продолжит конструктивную работу, способствующую развитию LDz.
"Наша задача – продолжать начатое движение по развитию LDz соответственно практике хорошего управления. Считаю, что выбранное направление развития является правильным и начатые работы следует продолжать", — указывает новый председатель совета LDz.
В совете LDz работает также Роджер Янис Григулис.