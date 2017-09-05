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На прошлой неделе пост председателя совета ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) занял прежний член Совета Айгар Лайзанс.

Лайзанс был назначен на место прежнего председателя совета LDz Ансиса Зелтиньша, который приступил к работе в должности управляющего Рижским свободным портом. Совет LDz продолжит свою работу в составе двух человек.

Лайзанс отмечает, что и в новой должности он продолжит конструктивную работу, способствующую развитию LDz.

"Наша задача – продолжать начатое движение по развитию LDz соответственно практике хорошего управления. Считаю, что выбранное направление развития является правильным и начатые работы следует продолжать", — указывает новый председатель совета LDz.

В совете LDz работает также Роджер Янис Григулис.