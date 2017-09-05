Транспорт и логистика |

Нынешним летом предприятие Maxima Latvija предоставило возможность работать в магазинах более чем 900 молодым людям, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда летом в магазинах предприятия работали почти 500 молодых людей.

По программе, созданной Государственным Агентством занятости (NVA), на протяжении трех летних месяцев в магазинах Maxima Latvija в целом работали 447 несовершеннолетних молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет, которые выполняли обязанности помощника младшего продавца.

Между тем вне программы NVA в магазинах работал 471 совершеннолетний молодой человек. Эти молодые люди на протяжении всего лета трудились также и на других должностях – как работники зала, продавцы, кассиры и комплектовщики.

“Поскольку больше всего магазинов предприятия Maxima Latvija находится непосредственно в столице, то и большинство молодых людей работали в рижских магазинах. Однако дополнительные рабочие руки коллеги оценили и в других городах.”, – говорит директор Департамента по управлению персоналом Maxima Latvija Райтис Апинис.

Проект NVA в этом году успешно завершился, и школьники сменили свои трудовые будни в магазине на школьную парту, однако более 200 совершеннолетних молодых людей, начавших летом работать в одном из магазинов Maxima Latvija, продолжают трудиться и сейчас, таким образом совмещая учебу с работой в магазине.

“Больше всего молодых людей, работавших в каком-либо из магазинах Maxima Latvija, жители могли наблюдать в самой середине лета – в июле, когда в целом в магазинах работали более 400 молодых людей. В этом году, также как и в прошлые годы, многие молодые люди уже до начала работы знали, на что потратят заработанные летом деньги. Радует то, что какая-то часть решали работать у нас второе, третье, а кто-то – уже четвертое лето подряд”, – делится наблюдениями Апинис.

Между тем какая-то часть молодых людей и в нынешнем году стала проявлять интерес к работе только тогда, когда лето уже перевалило за середину. Напоминаем, что в рамках проекта NVA школьникам надо было подавать заявки на работу в летний период заблаговременно, в свою очередь совершеннолетние молодые люди могут найти информацию обо всех доступных вакансиях на домашней странице Maxima Latvija в интернете.

В следующем году Maxima Latvija также предоставит возможность работать летом как несовершеннолетним, так и совершеннолетним молодым людям, однако подавать заявки на вакансии по программе NVA необходимо заранее, уже весной, когда объявляется прием заявлений.