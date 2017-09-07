Транспорт и логистика |

С сегодняшнего дня кассы самообслуживания доступны уже в шестом магазине меньшего формата или Maxima X в Риге, на улице Ритупес, 2.

В оборудование касс самообслуживания в этом магазине предприятие Maxima Latvija инвестировало 54 тысячи евро. В целом кассы самообслуживания доступны уже в 23 магазинах Maxima Latvija.

В этом году в расширение сети касс самообслуживания предприятие Maxima Latvija уже инвестировало более 570 тысяч евро, а в прошлом году – немногим более 500 тысяч евро.

“Сначала мы внедряли кассы самообслуживания в самых больших магазинах, а в этом году активно внедряем их уже и в магазинах меньшего формата или Maxima X. Это является одним из шагов, направленных на снижение нагрузки на наших работников, а также на сокращение очереди к кассам. В среднем за день один кассир обслуживает примерно 400-600 клиентов. Между тем в течение одного дня во всех магазинах Maxima совершают покупки примерно 300 тысяч жителей”, – отмечает операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

До сих пор в магазине в Риге, на улице Ритупес, 2 было установлено 6 касс, в которых клиентов обслуживали кассиры. Теперь для удобства клиентов доступно 7 касс – четыре кассы самообслуживания и три обычные кассы, в которых жителей обслуживают кассиры.

В магазине жителям доступно четыре кассы самообслуживания, в двух из которых за покупки можно рассчитываться как наличными деньгами, так и платежными картами, а в двух кассах – только с помощью платежных карт, в том числе и бесконтактных платежных карт.

Сейчас кассами самообслуживания пользуются примерно 27% жителей в тех магазинах Maxima Latvija, где они доступны.

Во всех кассах самообслуживания можно осуществлять накопления на карте Paldies, а также рассчитываться накопленными на карте Paldies деньгами. Кроме того, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт Maxima Latvija, а также использовать Карту предприятий.

Как сообщалось, следуя тенденциям рынка и заботясь о комфорте для потребителей, Maxima Latvija начала внедрение касс самообслуживания. Самые первые кассы Maxima Latvija внедрила в 2009 году. Однако уже в 2015 году началось более интенсивное расширение сети касс самообслуживания, которое продолжалось и в прошлом году.