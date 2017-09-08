Транспорт и логистика |

14 сентября Latvijas dzelzceļš (LDz) проведет в Риге ежегодную международную конференцию "Вызовы глобального транспортного сообщения", в которой будут участвовать 400 экспертов транспортной отрасли из 35 стран.

На конференции обсудят вопрос о том, как мировые события в политике, экономике, науке и обществе влияют на сферу транспорта, и как они могут быть использованы во благо развития отрасли.

"Нашей целью является отметить Латвию на мировой карте и карте Евразийского континента, как не только еще один логистический узел, а как отличный логистический центр, где иностранные предприниматели смогут эввективно вести свой бизнес", - сказал президент LDz Эдвинс Берзиньш.

Тематический блок "Латвия – логистический узел региона" будет посвящен новым направлениям грузовых перевозок. Латвия в этом контексте рассматривается, как географически выгодный логистический узел, способный получать и отправлять грузы по всем направлениям.

Латвия, включившись во вновь создаваемый международный транспортный коридор Север–Юг и становясь воротами с востока в Скандинавию и другие европейские страны, служит точкой соединения Европы и Азии, а также Балтийского и Черного морей.