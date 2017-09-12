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Российские СМИ анализируют работу железных дорог и портов Балтии Деятельность железных дорог стран Балтии проанализировал портал rzd.partner.ru.

В первом полугодии этого года практически одинаковые результаты были у Латвийской железной дороги, которая перевезла 24,36 млн.т грузов, и у Литовских железных дорог (24,45 млн.т). В то же время объемы эстонской EestiRaudtee упали до 6,25 млн.т.

Портал также отмечает, что дочернее предприятие Латвийской железной дороги LDz Loģistika значительно увеличило контейнерные перевозки, в том числе благодаря реализации ряда проектов контейнерных перевозок из Китая. Еще один перспективный железнодорожный коридор формируется из Индии. По нему грузы из Риги предполагается доставлять до Мумбая через иранский порт Бандераббас.

rzd.partner.ru пишет также, что за 7 месяцев текущего года на 3,7% (3,12 млн.т) увеличился грузооборот всех портов стран Балтии. 43,2% грузов было перевалено латвийскими портами, 33,4% – литовскими, а 23,3% – портами Эстонии.

Латвия ищет новые грузы

Ряд российских СМИ сообщают о заседании латвийско-российской межправительственной комиссии, которое в середине августа состоялось в Риге, и об извещении латвийского министра сообщений Улдиса Аугулиса о том, что достигнуто соглашение до конца года подписать договор о прямом железнодорожном сообщении. Латвия со своей стороны закончила для этого все процедуры и готова подписать договор, как только аналогичные процедуры завершит Россия.

rzd-partner.ruсообщает также о прошедшем в Риге в начале августа заседании рабочей группы Латвийской и Российских железных дорог, состоявшемся впервые после 4-летнего перерыва. Партнеры договорились о поддержке евразийских грузовых перевозок, в том числе контейнерных перевозок из Китая, с использованием железнодорожной инфраструктуры обеих стран.

Портал информирует и о том, что грузооборот Лиепайского порта за 7 месяцев этого года вырос на 21,5%. Основными грузами в порту являются зерно, обогащенный антрацитом уголь, грузы типа Ro-Ro, строительные материалы, нефтепродукты и древесина.

Эстония сообщает о стабилизации ситуации в железнодорожных перевозках

Порталerr.eeпишет, что в соседнем государстве стабилизировались объемы грузовых перевозок по железной дороге. Об этом свидетельствуют результаты первых 7 месяцев этого года. Хотя за этот период грузовые перевозки снизились на 4,7%, однако в июне-июле наблюдался их прирост. «Позитивная тенденция последних месяцев позволяет нам предположить, что грузовые перевозки с использованием нашей инфраструктуры стабилизировались и в этом году останутся примерно на том же уровне, что и в прошлом», – говорит руководитель эстонской железнодорожной компании EestiRaudtee Эрик Лайдвеэ.

Белоруссия старается укрепить свой статус транзитного государства regnum.ruсчитает, что о белорусских амбициях в сфере транзита свидетельствует пропуск через пограничный переход Брузги/Кузница первого контейнерного поезда из Европы в Китай. 41 контейнер был отправлен с польской станции Лодзь в китайский город Ченду. На пограничном переходе Брузги/Кузница можно осуществлять перевалку грузов с колеи 1520 мм на колею 1435 мм. Модернизация пограничного перехода позволит грузоотправителям обойти перегруженный Брестский переход.

Газета "Коммерсант" анализирует желание Москвы вынудить Минск отправлять нефтепродукты, произведенные в Белоруссии путем переработки российской нефти, на обработку в терминалы российских портов. С этой целью Россия в этом году увеличила скидки, однако несмотря на это, экспорт белорусских нефтепродуктов через страны Балтии по-прежнему ощутимо выгоднее.

Украинская железная дорога планирует повысить цены на перевозку грузов

"Аргументы и факты" пишут, что украинская железнодорожная компания "Укрзалізниц" планирует повысить цены на грузовые перевозки. Компания намерена увеличить доходы и снизить расходы, поэтому она сокращает также объем капитальных вложений и чистую прибыль в конце года. Запланированная на 22,5% индексация тарифов, согласна последним планам, "отодвинута" на октябрь 2017 года.

Финская железная дорога планирует реструктуризацию

rzd-partner.ruпишет, что реструктуризация ожидает финскую железнодорожную компанию "VR Group". От нее будут отделены три государственные компании – оператор подвижного состава, сервисная компания и оператор инфраструктуры. Эти три компании будут непосредственно подчинены Министерству транспорта и коммуникаций. В Финляндии уже открыты для конкуренции отрасли автомобильного и морского транспорта, пассажирских и грузовых авиаперевозок, а теперь пришла очередь железной дороги, поясняет министр транспорта и коммуникаций Энн Бернер.

Китай продолжает развивать транзит в ЕС

"Интерфакс" сообщает, что компания FESCOзапустила свой первый поезд в Европейский союз через Монголию. Он отправился с китайской станции Ченчжоу в Гамбург и провел в пути 16 дней. В Европу были отправлены 42 контейнера с товарами широкого потребления, запчастями, оборудованием и продовольствием. Предусматривается, что поезд будет курсировать раз в неделю в обоих направлениях.