Транспорт и логистика |

В конце будущего года в Риге планируется завершить проект острова Криеву, который значительно повысит конкурентоспособность Рижского свободного порта – этот проект является одним из приоритетов нового управляющего портом Ансиса Зелтиньша.

Выигрышем от проекта станет не только охрана среды благодаря вынесению операций по перевалке угля за пределы центра города – улучшится и работа самого порта. Новый терминал обеспечит более быструю и эффективную обработку грузов.

На острове Криеву еще необходимо построить наземную инфраструктуру. Часть работ предстоит выполнить порту, часть – стивидорам, которые должны перенести на новый причал погрузочную технику. Руководство порта прогнозирует, что остров Криеву – масштабнейший инфраструктурный проект с момента восстановления независимости Латвии – существенно увеличит конкурентоспособность Рижского порта, по сравнению с его соперниками в Балтийском регионе.

Хотя в настоящее время по объему переваленных грузов лидирующие позиции на Балтике занимает Клайпедский порт, новый руководитель Рижского свободного порта уверен, что имеется достаточно много предпосылок для кардинального изменения ситуации. Надежду дают инициативные действия Латвии на Востоке, активные поиски возможностей для сотрудничества с Белоруссией, странами Средней Азии и Китаем.

Первые попытки включиться в Новый Шелковый путь реализованы успешно: через Латвию уже проследовали несколько контейнерных поездов из Китая, а также в обратном направлении.