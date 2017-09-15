Транспорт и логистика |

В Риге 14 сентября состоялась конференция "Глобальный вызов транспортному сообщению" , которую открыл президент LDz Эдвинс Берзиньш. На мероприятии собрались более 400 экспертов из 35 стран мира.

"Взаимодействие между направлениями растет. Это, в свою очередь, заставляет быть более эластичными, открытыми и готовыми к действию, чтобы шаг за шагом принимать перемены и развиваться", - рассказывает Берзиньш.

Он отмечает, что собрав 35 экспертов в области транспорта и логистики вместе, появляется возможность сообща принять вызов и трансформировать его в возможность. Свежее видение открывает новые возможности роста.

Лидеры рынка логистики своим появлением на конференции показали насколько важное место занимает Рига и Латвия в глобальной логистической сети, отмечает премьер-министр Марис Кучинскис.

"Латвия на данный момент является одним из логистических центров Европы, а также мостом между Востоком и Западом. Наш плюс – расположение и развитая инфраструктура", - подчеркивает Кучинскис.

Упоминая геологическую ситуацию, премьер-министр напоминает, что в области транспорта и логистики необходимо развивать деятельность в разных направлениях и не концентрироваться только на одной стране-партнере.

Министр Сообщения Улдис Аугулис также указывает на преимущество расположения Латвии.

"Географическое расположение и хорошо развитая инфраструктура позволяет Латвии быть очень важным игроком на транзитном рынке между Европой и Азией", - говорит Аугулис.

Он призывает найти баланс между национальными амбициями и пониманием перспектив развития. Работать необходимо в глобальном масштабе – приобретая новых партнеров и укрепляя отношения с уже имеющимися.

Во время конференции участники дискутировали на тему политики, экономики, науки и партнерства. Главная тема дискуссии была - транспортное направление и его развитие. Также важная роль в дискуссии была отведена роли Латвии в мировой логистике.