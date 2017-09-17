Транспорт и логистика |

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила в воскресенье 82 рейса, заявив, что "напутала" с отпусками пилотов. В субботу Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель. Об этом информирует русская служба BBC.com.

Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте.

"Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он.

Это связано с тем, что у сотрудников Ryanair накопилось много отпускных дней, и многие из них забронировали свои отпуска ближе к концу года.

Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.

"Мы рекомендуем всем нашим клиентам проверять свой электронный адрес, указанный при бронировании", - сказал директор по маркетингу.

Компания также отметила, что отменено будет менее 2% всех рейсов Ryanair, к тому же это поможет на 90% выполнить обязательства по пунктуальности. Однако многие купившие ранее билеты на рейсы Ryanair жалуются, что им предлагают билеты взамен отмененных рейсов на неподходящие дни или же когда их собственный отпуск уже закончится.

У потребителей есть определенные права, что гарантирует Европейский закон по защите прав пассажиров.

"Правила гласят, что если авикомпания не имеет подходящего альтернативного рейса, вам должны предложить билет другой авиалинии", - поясняет редактор отдела путешествий газеты Independent Саймон Кальдер.

Фото: AFP/Scanpix