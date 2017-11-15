Транспорт и логистика |

LDz получило новую лицензию для раздела электроэнергии на последующие 20 лет. Выданный сертификат дает предприятию заниматься разделом электроэнергии, исполняя функции оператора системы в определенной зоне действия.

В связи с решением Комиссии по регулированию общественных услуг, лицензия на раздел электроэнергии выдана 12 ноября 2017 года и действительна до 11 ноября 2037 года.

Участвуя на рынке раздела электроэнергии, LDz действует в соответствии с законом рынка электроэнергии, законом энергетики, законом о регулировании общественных услуг и другими нормативными актами контролирующими данную сферу деятельности.