В Рижском порту на учениях проверили новое оборудование для сбора химвеществ (1)

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Транспорт и логистика | 21 ноября 2017 года, 13:31

Имитировав аварию грузовика, перевозившего химический груз неизвестного происхождения, на территории Рижского порта провели учения спасательной службы, в которых были использованы новые методы сбора химикалий.

На территории предприятия Baltic Container Terminal была сымитирована авария грузовой автомашины, в результате которой опрокивнулся контейнер, перевозивший неустановленное химическое вещество. Начальник полиции Рижского порта Валдис Войнс поясняет, что в подобной ситуации всем причастным сторонам и ответственным службам оперативно рассылаются электронные сообщения о происшествии.

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Учения имеют целью налаживание скоординированных взаимодействий, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии.

Согласно сценарию учений, первыми на место происшествия явились работники терминала, оказавшие помощь пострадавшему шоферу.

Затем – в специальных защитных костюмах – прибыли ответственные специалисты, которые с помощью современной измерительной аппаратуры проверили, не является ли место аварии токсичным.

После установления, что вещество неопасно, начался его сбор с использованием нового метода – абсорбирующих гранул.

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На учениях имитировалась также утечка вещества в воду, и для его сбора вместо привычных бонов было применено наполненное абсорбентами покрытие, позволяющее собрать до 90% разлившегося вещества.

Начальник портовой полиции Валдис Воинс отметил, что подобные учения должны проводиться регулярно, чтобы таким образом можно было согласовать планы и четко уяснить, как каждая служба действует в конкретной ситуации.

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Foto: facebook.com/Rīgas brīvosta

Комментарии 1
World 15 часов назад
У нас везде одна имитация в латышке
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