В Рижском порту представили оборудование для сбора химических веществ
Имитировав аварию грузовика, перевозившего химический груз неизвестного происхождения, на территории Рижского порта провели учения спасательной службы, в которых были использованы новые методы сбора химикалий.
На территории предприятия Baltic Container Terminal была сымитрована авария грузовой автомашины, в результате которой опрокивнулся контейнер, перевозивший неустановленное химическое вещество. Начальник полиции Рижского порта Валдис Войнс поясняет, что в подобной ситуации всем причастным сторонам и ответственным службам оперативно рассылаются электронные сообщения о происшествии.
Учения имеют целью налаживание скоординированных взаимодействий, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии.
Согласно сценарию учений, первыми на место происшествия явились работники терминала, оказавшие помощь пострадавшему шоферу.
Затем – в специальных защитных костюмах – прибыли ответственные специалисты, которые с помощью современной измерительной аппаратуры проверили, не является ли место аварии токсичным.
После установления, что вещество неопасно, начался его сбор с использованием нового метода – абсорбирующих гранул.
На учениях имитировалась также утечка вещества в воду, и для его сбора вместо привычных бонов было применено наполненное абсорбентами покрытие, позволяющее собрать до 90% разлившегося вещества.
Начальник портовой полиции поясняет, что подобные учения должны проводиться регулярно, чтобы таким образом можно было согласовать планы и четко уяснить, как каждая служба действует в конкретной ситуации.