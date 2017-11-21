Транспорт и логистика |

Имитировав аварию грузовика, перевозившего химический груз неизвестного происхождения, на территории Рижского порта провели учения спасательной службы, в которых были использованы новые методы сбора химикалий.

На территории предприятия Baltic Container Terminal была сымитрована авария грузовой автомашины, в результате которой опрокивнулся контейнер, перевозивший неустановленное химическое вещество. Начальник полиции Рижского порта Валдис Войнс поясняет, что в подобной ситуации всем причастным сторонам и ответственным службам оперативно рассылаются электронные сообщения о происшествии.

Учения имеют целью налаживание скоординированных взаимодействий, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии.

Согласно сценарию учений, первыми на место происшествия явились работники терминала, оказавшие помощь пострадавшему шоферу.

Затем – в специальных защитных костюмах – прибыли ответственные специалисты, которые с помощью современной измерительной аппаратуры проверили, не является ли место аварии токсичным.

После установления, что вещество неопасно, начался его сбор с использованием нового метода – абсорбирующих гранул.

На учениях имитировалась также утечка вещества в воду, и для его сбора вместо привычных бонов было применено наполненное абсорбентами покрытие, позволяющее собрать до 90% разлившегося вещества.

Начальник портовой полиции поясняет, что подобные учения должны проводиться регулярно, чтобы таким образом можно было согласовать планы и четко уяснить, как каждая служба действует в конкретной ситуации.