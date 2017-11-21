Транспорт и логистика |

Находящаяся в ведении Центра документации дирекции по персоналу предприятия Latvijas dzelzceļš библиотека в этом году отмечает свой 115-й юбилей.

Она является не только старейшим, но и крупнейшим в Латвии хранилищем информации по железнодорожному транспорту, на балансе которого находятся почти 30 тысяч книг и томов периодических изданий, а также более 6 тысяч отраслевых нормативно-технических документов.

При этом в историческом разделе библиотеки насчитывается 30 книг и брошюр. Старейшая книга уникального собрания была издана 130 лет назад, а в библиотечный фонд она вошла с момента его основания.

Особое значение техническая библиотека Главного управления железных дорог получила в 1919 году, после основания Латвийских государственных железных дорог, когда спешно обновленное в ней собрание книг, особенно технической литературы, стало невосполнимым источником информации по восстановлению и дальнейшему развитию железнодорожного хозяйства.

Библиотека не потеряла своей актуальности и сегодня. В 2011 году был начат процесс перевода нормативно-технической документации и исторических периодических изданий в цифровой формат.

Эти материалы свободно доступны для любого работника LDz во внутренней электронной сети предприятия.

В свою очередь, сами книги тщательно сохраняются на исторических полках библиотеки, размещенных в помещениях генеральной дирекции Latvijas dzelzceļš на ул.Гоголя, 3 в Риге – именно там, где в 1919 году, после разрушительной эпохи Первой мировой войны, началось возрождение библиотеки.