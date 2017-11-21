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Предприятие Latvijas dzelzceļš продлило лицензию на распределение электроэнергии на последующие 20 лет.

Выданная лицензия дает LDz право распределять электроэнергию, выполняя функции оператора распределительной системы в границах определенной лицензией зоны деятельности.

Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг, лицензия LDz на распределение электроэнергии продлена с 12 ноября 2017 года по 11 ноября 2037 года.

Участвуя в рынке распределения электроэнергии, LDz следует действовать согласно закону "О рынке электроэнергии", Энергетическому закону, закону "О регуляторах общественных услуг", а также другим нормативным актам, регулирующим данную отрасль.

Зоной деятельности LDz, как одного из участников рынка распределения электроэнергии, является часть территории Латвийской Республики вдоль железнодорожных линий, где развернута распределительная сеть LDz.