LDz на 20 лет продлили лицензию на распределение электроэнергии
Предприятие Latvijas dzelzceļš продлило лицензию на распределение электроэнергии на последующие 20 лет.
Выданная лицензия дает LDz право распределять электроэнергию, выполняя функции оператора распределительной системы в границах определенной лицензией зоны деятельности.
Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг, лицензия LDz на распределение электроэнергии продлена с 12 ноября 2017 года по 11 ноября 2037 года.
Участвуя в рынке распределения электроэнергии, LDz следует действовать согласно закону "О рынке электроэнергии", Энергетическому закону, закону "О регуляторах общественных услуг", а также другим нормативным актам, регулирующим данную отрасль.
Зоной деятельности LDz, как одного из участников рынка распределения электроэнергии, является часть территории Латвийской Республики вдоль железнодорожных линий, где развернута распределительная сеть LDz.