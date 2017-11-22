Транспорт и логистика |

С середины декабря Рижский международный автовокзал закроет для такси доступ на площадку перед главным входом, об этом рассказал член правления Rīgas starptautiskā autoosta Янис Бриедитис, сообщает nra.lv .

Такое решение было принято после того, как 16 октября вступило в силу заключение Административного окружного суда о временном регулировании, предписывающее автовокзалу соблюдать принцип равного отношения ко всем компаниям такси на площадке перед главных входом.

Площадка слишком мала, поэтому правление постановило, что принцип равного отношения можно соблюдать только закрыв доступ на нее всем таксомоторным компаниям. В противном случае у входа в автовокзал возникнет хаос.

Бриедитис напомнил, что на площадке стоянки для такси нет, а въезжать на нее можно только с разрешения автовокзала. Кроме того, площадка находится в частной собственности предприятия, которое скорее заинтересовано получать от этой земли прибыль, чем массово впускать на нее такси.

Такси доступны для клиентов автовокзала со стороны улицы Маскавас.

Фото: flickr.com