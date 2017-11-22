Транспорт и логистика |

Rīgas satiksme сообщает, что 23 ноября с 8:00 до 20:00 часов и 24 ноября с 8:00 до 20:00 часов будет закрыто движение транспорта на участке улицы Юркалнес и на перекрёстке от улицы Ирлавас до улицы Апузес.

В связи с этим планируется, что автобус 35-го маршрута в направлении конечной остановки Pleskodāle будет курсировать по маршруту до улицы Юркалнес, далее по ул. Юркалнес, ул. Ирлавас, ул. Руцавас, ул. Шампетера, ул. Апузес и далее по маршруту.

В направлении конечной Abrenes iela, планируется, что автобус будет двигаться по маршруту до улицы Апузес, далее по ул. Апузес, ул. Шампетера, ул. Руцавас, ул. Ирлавас, ул. Юркалнес и далее по маршруту.

Автобус 56-го маршрута в направлении конечной остановки Ziepniekkalns отправится по маршруту до улицы Апузес, далее по ул. Апузес, ул. Шампетера, ул. Руцавас, ул. Ирлавас, ул. Юркалнес и далее по маршруту.

В направлении конечной остановки Daugavgrīva планируется, что автобус будет курсировать по маршруту до улицы Юркалнес, далее по ул. Юркалнес, ул. Ирлавас, ул. Руцавас, ул. Шампетера, ул. Апузес и далее по маршруту.