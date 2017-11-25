В Риге могут исчезнуть троллейбусы (21)

фото

Транспорт и логистика | 25 ноября 2017 года, 16:41

Вице-мэр Риги Андрис Америкс на конгрессе партии "Честь служить Риге!" заявил, что "взяв во внимание развитие технологий, через 12 лет в Риге больше не будет троллейбусов", пишет портал KasJauns .

Представитель SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича пояснила, что данное утверждение нельзя ни подтвердить, ни оспорить, поскольку стратегия предприятия заключается в том, чтобы использовать безотходный транспорт. Это может означать полный отказ от троллейбусов.

Однако пока сложно сказать, случится это через 12 или через 20 лет. Сейчас отказ от троллейбусов не является приоритетом.

"Мы двигаемся к использованию транспортных средств более благоприятных для окружающей среды, например, водородного или электротранспорта. Если в ходе развития технологий удастся ввести использование таких транспортных средств повседневно, существует возможность, что троллейбусы в сообщении станут лишними", - указала она.

Представитель также подтвердила, что в ближайшем времени не планируется закупать новый троллейбусы. Однако это не значит, что начат целенаправленный отказ от их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Рига станет первым в мире городом, где появятся работающие на водороде троллейбусы, топливо для которых будет производиться здесь же, в латвийской столице.

Фото: flickr.com

Комментарии 21
Jevgenij Noak2 часа назад
Толи лыжи не едут
Толи я .....

А троллейбусы,в сравнении с автобусами разве не более экологически чистый транспорт?
2
Ответить
давно тут сидим2 часа назад
То есть чадящие автобусы - это экологично, а троллейбусы нет?? Кто нить обьяснит?
1
Ответить
Dmitriy Linich1 час назад
Вот это мощь, вот это сила. А давайте как прое#ем все деньги на новые троллейбусы а потом их уберем? Умеем, практикуем. P.S. Ваше государство
Ответить