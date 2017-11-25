Транспорт и логистика |

Вице-мэр Риги Андрис Америкс на конгрессе партии "Честь служить Риге!" заявил, что "взяв во внимание развитие технологий, через 12 лет в Риге больше не будет троллейбусов", пишет портал KasJauns .

Представитель SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича пояснила, что данное утверждение нельзя ни подтвердить, ни оспорить, поскольку стратегия предприятия заключается в том, чтобы использовать безотходный транспорт. Это может означать полный отказ от троллейбусов.

Однако пока сложно сказать, случится это через 12 или через 20 лет. Сейчас отказ от троллейбусов не является приоритетом.

"Мы двигаемся к использованию транспортных средств более благоприятных для окружающей среды, например, водородного или электротранспорта. Если в ходе развития технологий удастся ввести использование таких транспортных средств повседневно, существует возможность, что троллейбусы в сообщении станут лишними", - указала она.

Представитель также подтвердила, что в ближайшем времени не планируется закупать новый троллейбусы. Однако это не значит, что начат целенаправленный отказ от их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Рига станет первым в мире городом, где появятся работающие на водороде троллейбусы, топливо для которых будет производиться здесь же, в латвийской столице.

Фото: flickr.com