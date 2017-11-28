Транспорт и логистика |

В октябре 2017 года общественным транспортом Rīgas satiksme было перевезено 12 602 727 пассажиров, что на 1% больше, чем в октябре 2016 года и на 3,6% больше, чем в предыдущем месяце.

Наибольшее количество пассажиров в октябре 2017 года было перевезено автобусами – 5,871 млн. В том числе самый популярный рейс – маршрут 3-го автобуса (Даугавгрива – Плявниеки), на котором проехало 752 658 человек. Меньше всего пассажиров – 5871 – пользовались 34-м автобусным маршрутом (Центральный рынок – Саулиши).

В свою очередь троллейбусы в октябре перевезли по столице 3,738 млн человек. Больше всего пассажиров использовали маршрут 15-го троллейбуса (Латвийский Университет – Кенгарагс) – 676 563, а меньше всего их было на маршруте 20-го троллейбуса (Латвийский университет – Телевизионный центр): 4586 пассажиров.

Трамваями Rīgas satiksme в октябре было перевезено 2,993 млн пассажиров. В том числе больше всего пассажиров было на маршруте 1-го трамвая (Иманта –Югла) – 1 153 687. Самый немногочисленный маршрут – 9-й трамвай (Aldaris – Кенгарагс) – 24 015 пассажиров.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки на автобусах, трамваях и троллейбусах в городе Рига. Единственный владелец предприятия – Рижская дума.