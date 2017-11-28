Транспорт и логистика |

В ходе реализации проекта развития Музея истории Латвийской железной дороги на территории, прилегающей к зданию бывшего локомотивного депо, строители могут найти исторические свидетельства XIX столетия.

"Под асфальтом находится старинная брусчатка, а где-нибудь, скорее всего, мы найдем и фрагменты рельсов", – прогнозирует директор музея Иева Петерсоне.

В качестве примера она упоминает нынешнее здание музея и территорию в целом, при освоении которых в 1996 году также были обнаружены различные исторические предметы.

Сейчас территория, на которой планируется создать публичный образовательно-информационный центр, больше напоминает заброшенную площадку с развалинами и сараями. Общий вид местности не свидетельствует о том, что в 1860-е годы здесь находилось локомотивное депо железной дороги Рига–Елгава.

Директор музея поясняет, что пристройки-сараи плинаруется снести, чтобы из здания депо просматривалась наружная музейная экспозиция – как собственно пути, так и исторический подвижной состав. В свою очередь, новое здание будет построено таким образом, чтобы быть максимально открытым для посетителей, мотивируя их приходить в музей и проводить здесь время с семьей.

Внутренний облик здания бывшего локомотивного депо следует создавать заново, тогда как его "скорлупа" останется исторической, напоминая о том, каким целям в свое время служило строение.