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Рижский судоремонтный завод заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим в мире владельцем флота кораблей и плавучих терминалов сжиженного газа Exmar. Договор предусматривает, что рижское предприятие будет обеспечивать ремонт принадлежащих компании судов. Первый корабль-газовоз Brussels уже находится на ремонте.

Помещение корабля в док является достаточно сложным делом, и подготовка дока осуществляется с учетом присланной судовладельцем технической документации. Это означает, что после получения чертежей в доке устанавливают опорные блоки, призванные удерживать корабль в равновесии на протяжении всего ремонта. Затем док погружают в воду таким образом, чтобы конкретный корабль мог заплыть в него. После захода корабля док поднимают так, чтобы судно находилось выше поверхности воды и можно было приступить к его ремонту.

Ремонт кораблей на Рижском судоремонтном заводе осуществляется в трех плавучих доках. В самый большой из них можно поднять корабль массой до 30 тысяч тонн.

Foto: facebook.com/Rīgas kuģu būvētava