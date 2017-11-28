Транспорт и логистика |

Для реализации первого этапа электрификации Латвийской железнодорожной сети найдено решение, при котором дополнительно к средствам фондов Евросоюза не потребуются государственные вложения, вследствие чего не возникнет негативного воздействия на государственный бюджет.

Об этом на прошлой неделе дискутировали и в рабочей группе коалиционных партий, занимающейся вопросами структурных фондов.

Анализируя возможности привлечения дополнительных источников финансирования, предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) начало переговоры о финансировании проекта с Европейским инвестиционным банком (EIB), в то же время изыскав решения по снижению стоимости проекта с 519 до 441 млн евро.

Из средств Европейского союза планируется привлечь 347 млн.евро, тогда как остальные расходы LDz покроет из собственных средств либо с помощью займов.

При заключении с EIB соглашения о выделении финансирования для реализации проекта электрификации планируется достичь договоренности о таком графике возвращения кредита, который не создал бы негативного влияния на показатели хозяйственной деятельности предприятия.

Министерство сообщений в ближайшее время планирует поготовить и подать на рассмотрение в Кабинет министров доклад о модели финансирования проекта и ее реализации.

На первом этапе проекта "Электрификация Латвийской железнодорожной сети" предусмотрена электрификация участков Резекне–Крустпилс, Даугавпилс–Крустпилс и Крустпилс–Рига, чтобы таким образом к 2023 году обеспечить работу на электротяге одного полного транзитного коридора.

Электрификация Латвийской железнодорожной сети, как значимый проект развития транспортной отрасли, включена в Национальный план развития на 2014-2020 годы и основные установки развития транспорта на тот же период.

На первом этапе предусмотрено электрифицировать железнодорожную сеть от Даугавпилса и Резекне в направлении Риги, применяя технологию переменного тока напряжением 25 кВ, в том числе реконструировать существующую электрифицированную железнодорожную сеть путем замены системы напряжением 3,3 кВ на 25 кВ.

Первый этап проекта будет реализован в рамках специальной целевой поддержки"Обеспечить конкурентоспособную и дружественную среде железнодорожную сеть TEN-T, повышая ее безопасность, качество и емкость".