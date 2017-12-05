Транспорт и логистика |

Финансовые результаты первых 9 месяцев нынешнего года свидетельствуют, что в этом году по инфраструктуре ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) было перевезено 33,3 миллионов тонн грузов, что на 2,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, и 13,3 миллионов пассажиров, что на 1,5% больше, чем за первые 9 месяцев 2016 года. С учетом того, что две трети доходов управляющего инфраструктурой образуют грузовые перевозки, то изменения объема последних повлияли на оборот предприятия – он составил 136,4 миллионов евро, или на 2,5% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Целенаправленно продолжая работу по повышению эффективности предприятия, удалось добиться, чтобы его прибыль после уплаты налогов за 9 месяцев года достигла 1,9 миллионов евро и была обеспечена финансовая стабильность. В прошлом году аналогичный период предприятие завершило с убытками в размере 1,07 миллионов евро. Нынешнее достижение стало возможным благодаря пересмотру технологических процессов и повышению эффективности труда, а также обеспечению экономии средств в тех областях, где расходы можно уменьшать пропорционально объемам хозяйственной деятельности без ухудшения безопасности, процессов управления движением поездов и других важных аспектов деятельности железной дороги.

В свою очередь, для привлечения дополнительных объемов и обеспечения оборота на протяжении всего 2017 года LDz вместе с дочерними обществами концерна интенсивно работает над повышением своей конкурентоспособности, предлагая новые маршруты грузовых перевозок по международным транзитным коридорам, развивая дружественные для клиентов технологические процессы, а также разрабатывая новые решения в секторе внутренних перевозок.

Нетто-оборот дочернего общества LDz ООО LDz Loģistika за первые 9 месяцев нынешнего года составил 20,4 миллионов евро, что в два раза больше показателя прошлого года. В то же время прибыль предприятия за этот период равнялась 172 тыс.евро, что на 58% превышает показатель 9 месяцев 2016 года.

В ходе проведения активной работы по международным транзитным коридорам объем оказанных предприятием транспортно-экспедиторских и логистических услуг вырос на 103,7%, тогда как объем услуг для латвийских заказчиков в целом увеличился на 312,5%.

Наиболее существенное направление развития в деятельности предприятия связано с привлечением контейнерных грузов и организацией перевозок.

За первые 9 месяцев года было перевезено 8466 контейнеров, что на 8,94% больше, чем за тот же период год назад. В сотрудничестве с партнерами в Китае, Казахстане, Белоруссии и России предприятие активно работает над организацией новых маршрутов контейнерных поездов в Евразийском регионе, а также приступило к работе по формированию стратегического партнерства в крупнейших логистических узлах этого региона, например, в "Большом камне" в Белоруссии и порте Хоргос в Казахстане.

Под влиянием общего снижения объема грузов снизились финансовые показатели крупнейшего грузоперевозчика ООО LDz Cargo, поэтому первые 9 месяцев года это предприятие работало над повышением своей конкурентоспособности в секторе внутренних перевозок, а также развивало технологические процессы. В дальнейшем LDz Cargo планирует развивать услуги местных грузовых перевозок в направлении Юг – Север, где сейчас наблюдается сильная конкуренция с сектором автоперевозок.

Чтобы конкурировать с автоперевозчиками, LDz Cargo предлагает клиентам не только перевозки по железной дороге, но и полный перечень логистических услуг, которые предполагают также мультимодальные перевозки. Этой осенью на время зернового сезона ООО LDz Cargo в сотрудничестве с ООО LDz Loģistika разработало специальный эффективный маршрут движения для доставки урожая и продолжит развивать эту нишу местных перевозок, способствуя ускорению оборота вагонов-зерновозов и перевозочного процесса.

В этом году LDz Cargo также уделяет внимание более быстрому и удобному обмену информацией между перевозчиком и клиентом, позволяющему экономить как время, так и средства. Его обеспечивает Информационная система управления грузовым движением, предусматривающая оповещение клиентов, оформление накладных, предварительное электронное информирование таможенных служб о ввозимых грузах, а также подготовку и подачу информации об отправлениях. В свою очередь, для передачи порожних вагонов в Россию внедрены электронные накладные.

В целях обеспечения лучшего обзора пути и удаленного контроля за технологическими параметрами локомотивов запущен пилотный проект оснащения тепловозов Информационной системой контроля технического состояния локомотивов. В Шкиротаве и Елгаве в этом году продолжается также работа над расширением Автоматизированной системы коммерческого осмотра грузовых вагонов и поездов, списания и распознавания вагонных номеров.

Дочернее предприятие LDz ООО LDz Ritošā sastāva serviss (RSS) завершило 9-месячный период с небольшим снижением оборота (47,6 млн.евро, или на 2,6% меньше, чем за тот период годом ранее), однако получило прибыль в размере 1,7 миллионов евро, что на 365 тысяч евро больше, чем за соответствующий период прошлого года. На нетто-оборот повлияли изменения в программе ремонта вагонов и локомотивов: за первые 9 месяцев года капитальный ремонт вагонов уменьшился на 51%, тогда как вагонов частных собственников было отремонтировано на 43,6% больше, чем за первые 9 месяцев 2016 года. Свое влияние на оборот оказали также уменьшение объема реализованного дизельного топлива и снижение закупочных цен на него, зависящих от ситуации на рынке нефтепродуктов.

За первые 9 месяцев этого года были сданы в эксплуатацию и приступили к работе пять из 14 предназначенных к модернизации на RSS магистральных тепловозов 2М62У. Реализацию этого проекта LDz Ritošā sastāva serviss продолжит и в следующем году, пока не будут сданы в эксплуатацию все модернизированные тепловозы. В 2017 году RSS с успехом представляло модернизированные локомотивы на транспортных выставках и международных форумах в соседних странах, где проект модернизации локомотивов пользовался широким откликом и интересом.