Транспорт и логистика |

В конце ноября на территории Рижского порта был открыт новый логистический центр Kraftool, в котором для перемещения палет используются полностью автоматизированные системы.

В целом новый логистический центр занимает более пяти гектаров, а внутри он даже не напоминает комплекс складского типа – это большой, полностью автоматизированный механизм, способный в течение нескольких минут доставлять палеты с погрузочной платформы до самых дальних концов склада. На 11 уровнях полок, поднимающихся в высоту более чем на 10 метров, найдется место для 73 тыс.палет. Их перемещение контролируется системой управления, а работами по передвижению занимаются роботы.

Министр сообщений Улдис Аугулис сравнил реализованные в логистическом центре технологии с космосом – по сравнению с тем, как традиционно организуется работа на складах.

Руководитель компании складских технологий Daifuku Europe Томас Балуф рассказал, что это один из крупнейших складов Европы, в создании которого до сих пор участвовало возглавляемое им предприятие.

Логистический центр может гордиться не только полностью автоматизированной транспортировкой палет. В комплексе оборудована также геотермальная система теплоснабжения, в которой задействованы несколько десятков глубинных скважин, что означает, что 10 месяцев в году комплекс работает без использования ископаемого топлива.

В создание комплекса инвестированы 36 млн.евро. Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш подчеркивает: подобный объем инвестиций указывает на то, что предложенные Свободным портом условия и его географическое расположение настолько выгодны, что в перспективе способны оправдать вложенные средства. Перед строительством логистического центра предприятие обследовало возможности и других портов региона Балтийского моря, однако выбор все-таки пал на Ригу.